Нарушения на молдавской сыроварне: изъяты полтонны продукции

В работе фабрики из Сорок, специализирующейся на производстве и продаже молочных продуктов, обнаружили нарушения.

В ходе расследования полиции, а также сотрудников районного Центра общественного здоровья и Агентства по безопасности пищевых продуктов на сыроварне были обнаружены 500 кг просроченной продукции. После обработки сыры планировалось продать на рынках по всей стране. Товар стоимостью 22 тысячи леев был изъят.

Сотрудникам предприятия, принимавшим решение о переработке продукции, грозит штраф от 20 тысяч до 25 тысяч леев и лишение права заниматься подобной деятельностью на период от трех месяц до года.