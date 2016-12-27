Кредиты в Молдове становятся более привлекательными для потенциальных заемщиков благодаря продолжающейся тенденции снижения процентных ставок вследствие уменьшения инфляции и снижения Нацбанком базисной ставки рефинансирования.
По данным НБМ, в частности, средневзвешенная процентная ставка по новым кредитам в леях в ноябре 2016 г. составила 12,56%, уменьшившись на 0,49 процентного пункта (п.п.), в сравнении с предыдущим месяцем, а также сократившись на 3,11 п.п., по сравнению с ноябрем прошлого года.
Как отмечают в НБМ, кредиты, выданные на срок от 1-го года до 2-х лет были наиболее привлекательными и востребованными. Их доля в ноябре 2016 г. составила 40,67% от общего объема кредитов в национальной валюте. Они выдавались по средней ставке 13,01%, что на 0,65 п.п. ниже показателя предыдущего месяца, передает noi.md.
Наибольшая часть вновь выданных кредитов в национальной валюте в ноябре 2016 г. была представлена кредитами, выданными юридическим лицам по средней процентной ставке 12,52%, которые составили 61,73% от общего объема кредитов в леях. В то же время средняя процентная ставка по кредитам в леях, выданным физическим лицам, составила 12,61%.
По данным НБМ, средневзвешенная процентная ставка по выданным в ноябре кредитам в иностранной валюте составила 5,35%, сократившись на 0,36 п.п. в сравнении с предыдущим месяцем, а также уменьшившись на 1,2 п.п., в сравнении с ноябрем прошлого года.
Объем новых кредитов в иностранной валюте в ноябре 2016 г. был представлен преимущественно займами, выданными юридическим лицам по средней процентной ставке 5,34% годовых, доля которых составила 99,49% в общем объеме кредитов в иностранной валюте.
Наиболее востребованными в ноябре 2016 г. были кредиты в инвалюте на срок от 1-го года до 2-х лет, которые выдавались по средней процентной ставке 5,4% годовых и составили 57,77% от общего объема выданных кредитов в валюте
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вероятны бытовые хлопоты.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Удачный день для людей творческих профессий.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня возможны перемены. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул