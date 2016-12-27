Кредиты в Молдове подешевели

Кредиты в Молдове становятся более привлекательными для потенциальных заемщиков благодаря продолжающейся тенденции снижения процентных ставок вследствие уменьшения инфляции и снижения Нацбанком базисной ставки рефинансирования.

По данным НБМ, в частности, средневзвешенная процентная ставка по новым кредитам в леях в ноябре 2016 г. составила 12,56%, уменьшившись на 0,49 процентного пункта (п.п.), в сравнении с предыдущим месяцем, а также сократившись на 3,11 п.п., по сравнению с ноябрем прошлого года.

Как отмечают в НБМ, кредиты, выданные на срок от 1-го года до 2-х лет были наиболее привлекательными и востребованными. Их доля в ноябре 2016 г. составила 40,67% от общего объема кредитов в национальной валюте. Они выдавались по средней ставке 13,01%, что на 0,65 п.п. ниже показателя предыдущего месяца, передает noi.md.



Наибольшая часть вновь выданных кредитов в национальной валюте в ноябре 2016 г. была представлена кредитами, выданными юридическим лицам по средней процентной ставке 12,52%, которые составили 61,73% от общего объема кредитов в леях. В то же время средняя процентная ставка по кредитам в леях, выданным физическим лицам, составила 12,61%.

По данным НБМ, средневзвешенная процентная ставка по выданным в ноябре кредитам в иностранной валюте составила 5,35%, сократившись на 0,36 п.п. в сравнении с предыдущим месяцем, а также уменьшившись на 1,2 п.п., в сравнении с ноябрем прошлого года.



Объем новых кредитов в иностранной валюте в ноябре 2016 г. был представлен преимущественно займами, выданными юридическим лицам по средней процентной ставке 5,34% годовых, доля которых составила 99,49% в общем объеме кредитов в иностранной валюте.



Наиболее востребованными в ноябре 2016 г. были кредиты в инвалюте на срок от 1-го года до 2-х лет, которые выдавались по средней процентной ставке 5,4% годовых и составили 57,77% от общего объема выданных кредитов в валюте