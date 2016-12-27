Трагедия из-за непотушенной сигареты: от отравления угарным газом скончался 42-летний мужчина

42-летний житель Флорештского района скончался, отравившись угарным газом. По данным спасателей, возгорание в комнате произошло из-за непотушенной сигареты.

Пожарных не вызывали на тушение огня. Тело мужчины обнаружили односельчане, которые и сообщили о произошедшем в органы правопорядка.

С начала года в стране произошло более 1600 пожаров, в которых погибли 126 человек, в том числе восемь детей.



Службы чрезвычайных ситуаций призывает людей быть бдительными во время использования печей и нагревательных приборов.