Найден основной "черный ящик" упавшего в Черное море Ту-154

Во время поисковой операции был обнаружен основной самописец с разбившегося самолета Ту-154, который в воскресенье упал в Черном море через две минуты после вылета из Сочи на российскую базу Хмеймим в Сирии, сообщило министерство обороны России.

В ближайшие часы его доставят в Подмосковье в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил министерства обороны Российской Федерации для расшифровки, передает ВВС.

"В течение ночи обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно. Основные усилия поисковой операции были сосредоточены на детальной разведке дна в районе предполагаемого падения самолета. В 5 часов 42 минуты по московскому времени на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон" обнаружен основной бортовой самописец", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

Кроме того, по данным на утро вторника, было обнаружено 12 тел погибших в катастрофе и 156 фрагментов тел, а также фрагменты самого самолета - части фюзеляжа и двигателя.

Самолет Ту-154 министерства обороны России, который направлялся в Сирию с аэродрома Чкаловский и сделал посадку в Сочи для дозаправки, разбился в воскресенье рано утром.

В Черном море сейчас проводится операция по поиску тел погибших и остатков самолета. Ранее, согласно сообщению министерства обороны, был опознан один из погибших, а также поднята на берег обшивка фюзеляжа.