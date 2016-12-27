ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Но не принимайте все так близко к сердцу.

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