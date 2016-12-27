"Одесские гопники" избили киевского певца и забрали у него iPhone

Участник украинского шоу талантов "Голос країни-6" Константин Дмитриев из Киева подвергся нападению в Одессе.

«Иван Дорн подарил мне IPhone 7 на день рождения. Было очень приятно втройне. Жалко iPhone, но, слава Богу, не инвалид», — написал исполнитель на своей страничке в соцсети.

«Спасибо одесским гопникам. Теперь у Константина есть обложка на следующий трек», — подписал Иван Дорн фотографию избитого парня.