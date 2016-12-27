Прокуратуры секторов Кишинёва объединятся в одну

Полномочия прокуратур всех секторов Кишинёва с 1 января 2017 года будут делегированы прокуратуре муниципия Кишинёв.

Это предусмотрено положениями Закона о прокуратуре, модификации в которую вступят в силу с Нового года. Об этом в рамках пресс-конференции сегодня, 27 декабря, сообщили генеральный прокурор Эдуард Харунжен и прокурор мун. Кишинёв Игорь Попа, передаёт NOI.md.



Деятельность прокуратур секторов Центр, Буюканы, Ботаника, Рышкановка и Чеканы с 1 января 2017 года будет полностью возложена на прокуратуру муниципия Кишинёв. Решение об этом является последовательной реакцией на реформу судебной системы, предусматривающую формирование единой прокуратуры при судебной инстанции, действующей в определённой административно-территориальной единице. «Реформы органов прокуратуры и судебной системы тесно взаимосвязаны, поэтому мы обязаны следовать положениям изменённых законов, направленных на их оптимизацию. Консолидация работников прокуратуры в едином столичном подразделении позволит повысить эффективность кадрового состава», - отметил генеральный прокурор Эдуард Харунжен.



Прокурор муниципия Кишинёв Игорь Попа пояснил суть изменений. По его словам, прокуратура муниципия Кишинёв станет крупнейшим подразделением Генеральной прокуратуры в республике. «К работе в ней будут привлечены 180 штатных сотрудников и 66 консультантов. Головное здание будет находиться на улице Армянской, а территориальные отделения будут функционировать по тем адресам, где сейчас размещены прокуратуры пяти секторов Кишинёв. Муниципальная прокуратура будет координировать действия прокуратур в секторах, а их главы с 1 января будут назначены заместителями прокурора муниципия Кишинёв. В трёх территориальных отделениях – Центре, Ботанике и Рышкановке – вакансии глав территориальных отделений будут вакантными, и на их замещение будет проведён конкурс, предусмотренный законодательством», - пояснил Игорь Попа.



Он отметил, что порядок обращения граждан в Муниципальную прокуратуру не изменится. «Будут проведены внутренние изменения, направленные на повышение эффективности работы кадрового состава. Также весь архив уголовных дел и материалов, находящийся в территориальных отделениях, будет перенаправлен в прокуратуру муниципия Кишинёв. Недвижимое и движимое имущество, находящееся на балансе прокуратур в секторах, будет принадлежать прокуратуре муниципия Кишинёв. На гражданах эти изменения негативно не скажутся, а только поспособствуют скорейшему рассмотрению их дел», - заявил глава Муниципальной прокуратуры.