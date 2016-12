Ученые выяснили, почему обезьяны не могут говорить

Американские ученые выяснили, что анатомия обезьян позволяет им производить пять основных гласных звуков, но мозг приматов недостаточно развит для умения говорить.

В рамках эксперимента нейробиолог из Принстонского университета Асиф Газанфар вместе с коллегами при помощи рентгена сделали визуальные профили голосового тракта длиннохвостой макаки по имени Эмилиано, пока она издавала различные звуки. В результате ученые выяснили, что у обезьян есть анатомическая возможность произносить пять основных гласных звуков, присутствующих в большинстве человеческих языков.

Ученые даже ввели изданные Эмилиано звуки голосового тракта в компьютерную программу, составив фразу «Ты выйдешь за меня?» (Will you marry me?).

Таким образом, заявил Газанфар, обезьяны способны имитировать или генерировать элементарные звуки и создавать фразы, понятные человеку, но их мозг, видимо, не готов для речи. Эксперимент также демонстрирует, что в ходе эволюции для создания речевого аппарата человеку потребовались нейронные изменения, а не перемены в вокальной анатомии, пишет moya-planeta.ru.

При этом Газанфар отмечает, что способность приматов перенимать воспроизведение человеческой речи увеличивается, но их возможность говорить все еще ограниченна. По его словам, в настоящее время обезьяны приближаются к способности произносить человеческую речь на уровне годовалого ребенка.