Нищая жительница Индии по ошибке стала миллионером

Жительница индийского штата Уттар-Прадеш, чья месячная зарплата составляет 74 доллара, испытала шок, обнаружив на своем счету 14 миллионов. Шитал Йедав сообщила об этом местным властям, однако те пока не спешат реагировать на столь вопиющую банковскую ошибку.

По словам женщины, она проверила остаток на счету на нескольких банкоматах, однако все они подтвердили ее невероятный "заработок". Шитал Йедав сообщила о лишних 14 миллионах представителям своего банка, однако те сначала заявили, что нужного ей менеджера нет на месте, а потом – что тот пока не может разобраться в сложившейся ситуации.

После этого женщина и ее муж написали о произошедшем недоразумении премьер-министру страны, однако и тот им не ответил. Известно, однако, что банковский счет Шитал Йедав был создан в рамках государственной программы, задача которой — обеспечить поступления средств малоимущим семьям непосредственно на их карточки, минуя посредников.

Ранее сообщалось о случаях, когда индийские чиновники отмывали деньги через счета нуждающихся. Дальнейшая судьба поступивших Йедав 14 миллионов пока неизвестна, отмечает Вести.ру.