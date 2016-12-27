В Москве эвакуатор раздавил крышу иномарки. ВИДЕО

Водитель эвакуатора по ошибке раздавил крышу неправильно припаркованной машины в Москве. Очевидцы рассмотрели происшествие во всех деталях и разметили видео на портале YouTube.

На кадрах видно, что оператор "Московского паркинга" слишком плотно прижал припаркованную иномарку. Раздался характерный треск, автомобиль получил механические повреждения.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГКУ "АМПП", эвакуацией машин занимаются подрядные организации, у которых заключены договоры со страховыми компаниями. То есть каждая машина, которая попадает на эвакуатор, застрахована с момента погрузки на платформу и до того момента, когда владелец заберет ее со штрафстоянки.

- В данном случае автомобиль перемещался подрядной организацией "Сервис-Интегратор", - сообщили "РГ" в АМПП. - Вся стоимость ущерба будет компенсирована автовладельцу. Представители организации "Сервис-Интегратор" уже связались с автовладельцем и ожидают от него необходимый пакет документов для передачи в страховую компанию.