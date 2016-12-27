Волгоградский бомж устроил бассейн в затопленном подвале и объявил себя моряком

В Волгограде бездомный мужчина использовал затопленный подвал жилого дома в качестве бассейна и несколько дней устраивал там заплывы, пока не привлек дикими криками внимание местных жителей, которые вызвали медиков, а затем и полицию. Однако пловец объявил себя бывалым моряком и не сдался без боя.

История произошла, когда в многоквартирном доме прорвало трубу с кипятком, и вода залила подвал, где в это время укрывался от холода бомж, сообщает сайт VD-TV.

25 декабря жильцы вызвали скорую помощь и спасателей, поскольку, по их словам, из подвала время от времени доносились страшные крики, рассказали журналистам в муниципальной службе спасения города.

Когда бригада медиков прибыла на место, выяснилось, что порыв трубы произошел еще неделю назад и в подвале скопилось довольно много воды. Со временем кипяток остыл, и образовавшийся горячий "бассейн" облюбовал бездомный. Прорыв не волновал местных жителей до тех пор, пока обитатель подвала не начал кричать.

Жильцы позвонили в скорую, решив, что мужчина получил ожоги. Однако прибывших медиков пловец встретил пьяным и голым и с довольным видом похвастался, что купается здесь уже не один день, а помощь специалистов ему ни к чему, передает newsru.com.

Также он наотрез отказался уходить из подвала, объявив присутствующим, что является "моряком, капитаном третьего ранга", обложил окружающих нецензурной бранью и попытался продолжить купание.

Тогда было решено вызвать полицию. Однако мужчина и тут не утихомирился и в ответ на попытки прибывших полицейских помешать ему начал кричать "Карамба!" на весь двор, пока не был усмирен правоохранителями.

