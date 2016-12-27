Судью из Дрокии разрешили привлечь к уголовной ответственности

Генеральный прокурор Эдуард Харунжен получил разрешение Высшего совета магистратуры на возбуждение уголовного дела и привлечение по нему к уголовной ответственности судьи из Дрокии.

Как передает агентство "ИНФОТАГ" со ссылкой на источник в ВСМ, расследование деятельности служителя фемиды прокуроры начали после получения коллективной жалобы жителей района. В ней, в частности, говорилось, что судья втерся в доверие к целой группе жителей и сумел в 2014-2015 гг. завладеть суммой в 1,1 млн. леев и 65 тыс. евро. Он обещал, что использует эти средства для пользы земляков, но тратил на себя. Чтобы вернуть одолженные судье деньги, некоторые потерпевшие вынуждены были выехать на заработки за границу.



Генпрокурор усматривает также нарушение в том, что судья никак не отразил в декларации о доходах за этот период указанных средств.



Расследование уголовного дела проводится по признакам преступлений "вымогательство в особо крупных размерах", а также "фальшивые заявления".