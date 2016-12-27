Украина выдала Молдове водителей, сбивших насмерть ребенка на трассе

Власти Украина выдали молдавским пограничникам двух водителей грузовика, виновных в гибели ребенка на территории республики.

Трагедия произошла на трассе "Крива - Мэмэлига", когда один из водителей совершил неосторожный маневр. Он сбил идущих вдоль обочины мать и пятилетнего ребенка.

Как сообщает Инфотаг, ребенок от травм скончался на месте. Однако, автомобиль не остановился, а на большой скорости попытался пересечь границу, будучи задержан уже на территории Украины.