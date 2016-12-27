Как отмечают авторы работы, для быстрого обучения нейросетей из-за нехватки материала зачастую используются синтетические изображения. Это приводит к тому, что ИИ, натренированный на сгенерированных компьютером изображениях, хуже справляется со своей задачей и зачастую ошибочно определяет объекты на реальных снимках.

Для решения этой проблемы исследователи Apple разработали метод, с помощью которого можно улучшать синтетические изображения. Более качественные наборы данных для обучения создаются благодаря использованию одновременно сгенерированных и реальных изображений, передает Лента.ру.

Эффективность алгоритма проверялась сравнением точности определения объектов между двумя нейросетями, которые были обучены на обычных и улучшенных изображениях. В итоге вторая нейросеть справилась с определением объектов на реальных кадрах на 22 процента лучше обычной.

В октябре сообщалось, что исследовательское подразделение Apple, отвечающее за разработки в области ИИ, возглавил Руслан Салахутдинов. Он пообещал, что компания изменит политику и будет рассказывать о своих достижениях в области машинного обучения.