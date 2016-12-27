Новый потолок цен на топливо в Молдове

Агентство по регулированию в энергетике подняло потолок цен на бензин и дизельное топливо.

Как сообщает IPN, максимальная цена литра бензина с октановым числом 95 в течение ближайших двух недель составит 17,36 леев, по сравнению с 16,97 леями, как было ранее. Дизельное топливо будет стоить не более 15,17 леев, а не 14,91 леев, как было в последние две недели.



Новые цены вступают в силу в среду, 28 декабря, и будут действовать до 10 января.



НАРЭ призывает граждан сообщать, если АЗС устанавливают более высокие цены, чем указанные на горячую линию: +373 800 10 800 или на электронный адрес anre@anre.md.