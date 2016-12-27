В Стамбуле начался суд по делу о военном мятеже

В Стамбуле начался суд над 29 полицейскими, которые проходят по делу о попытке государственного переворота.

Как сообщает meduza.io, их обвиняют в невыполнении приказа взять под охрану президентский дворец, а также в том, что они призывали других полицейских и гражданских не выступать против участников переворота.



Прокуратура требует дать по три пожизненных срока 21 фигуранту дела. Еще восьми обвиняемым грозит тюремное заключение на срок от 7,5 до 15 лет.



26 декабря предполагаемых участников попытки переворота начали судить в городе Денизли на юго-западе Турции. В числе обвиняемых — бывший командующий бригады спецназа. Военнослужащие этой бригады собирались вылететь из Денизли в Анкару, чтобы поддержать участников переворота, но толпа сторонников правительства помешала им сесть на самолеты в аэропорту.

Попытка военного переворота в Турции была предпринята в ночь на 16 июля 2016 года. Его участники встретили массовое сопротивление со стороны демонстрантов, вышедших на улицы в защиту правительства и президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

После подавления мятежа в Турции прошли массовые аресты. Были задержаны около 40 тысяч человек, более 100 тысяч лишились должностей. Помимо военных и полицейских, преследованиям подверглись судьи, журналисты и преподаватели университетов.

Организатором попытки переворота турецкие власти называют бывшего имама и проповедника Фетхуллаха Гюлена, который живет в США.