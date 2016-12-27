Следственный комитет России сообщил, что установил и допросил новых очевидцев крушения самолета Ту-154 в Сочи, в том числе человека, который снял на видео взлет, полет и падение лайнера в Черное море.
О существовании видеозаписи падения самолета до настоящего момента известно не было, отмечает ВВС.
"Установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы, включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море. Помимо этой видеозаписи также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Как отмечается в сообщении, за прошедшие сутки установлено место падения Ту-154, в настоящее время проводится исследование морского дна вокруг него. Со дна подняты фрагменты фюзеляжа, двигателя и бортовой самописец, который доставлен в Москву для расшифровки. "Выполнен осмотр, фотографирование и упаковка нескольких тысяч обнаруженных предметов одежды, личных вещей и документов погибших", - заявили в СКР.
По информации ведомства, потерпевшими по делу об авиакатастрофе признаны более 90 человек.
По последним данным, обнаружено 16 тел погибших в катастрофе и 156 фрагментов тел, а также фрагменты самого самолета - части фюзеляжа и двигателя.
На борту самолета находились 92 человека, в том числе глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, а также девять сотрудников федеральных каналов и артисты музыкального ансамбля имени Александрова.
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Би-би-си, Сеул