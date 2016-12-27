Российскому рэперу запретили въезд на Украину

Российскому рэперу, выступающему под псевдонимом L'One, запретили въезд в Украину на три года.

Об этом у себя в Facebook сообщил депутат Верховной Рады Владимир Парасюк, ссылаясь на решение Службы безопасности Украины.

В документе сказано, что гражданину РФ Горозии Левану Эмзаровичу (L'One) вынесено постановление о запрете въезда в Украину сроком на три года, передает korrespondent.net.

"Никто не имеет права незаконно посещать украинский Крым, а тем более, если речь идет об адептах "русского мира", – написал Парасюк.