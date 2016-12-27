Мальчик из Украины поджег себя ради популярности в сети

В поселке Авангард в Днепропетровской области Украины 11-летний ребенок облил себя горючим веществом и поджег ради популярности в интернете.

Как сообщает korrespondent.net со ссылкой на местную полицию, школьника госпитализировали с 60% ожогов тела.

Инцидент случился 26 декабря. Трое подростков после просмотра экстремальных видео, набравших большое количество просмотров в интернете, решили их повторить. Младший школьник облился горючим веществом и поджег себя, его товарищи снимали происходящее на видео.

В результате происшествия ребенок оказался в больнице. Полиция расследует этот инцидент.