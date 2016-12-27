Предварительное бронирование билетов на "Евровидение-2017" начнется в январе

Исполнительный продюсер международного песенного конкурса "Евровидение-2017" Александр Харебин в интервью рассказал, что предварительное бронирование билетов на шоу начнется в следующем месяце.

"Первую фазу предбронирования билетов мы запустим в январе", - сообщил он. Харебин уточнил, что "пока не существует готового решения касательно стоимости билетов".

"Все ранее озвученные в украинских СМИ цифры являются несвоевременными и некорректными. Цены будут формироваться совместно с билетным оператором после окончательного завершения и утверждения планировки посадочных мест в зале", - уточнил исполнительный продюсер мероприятия.

Организаторы рассчитывают заработать на продаже билетов около 30 млн гривен (1,1 млн долларов). По словам Харебина, проект заведомо убыточный - затраты на проведение конкурса со стороны Украины составят 25 млн долларов, а заработать удастся в три раза меньше.

Исполнительный продюсер конкурса также подтвердил, что Россия является официальным участником отбора, однако если Москва заявит исполнителя, которому запрещен въезд на Украину, он не сможет участвовать в шоу,передает newsru.com.

В финале "Евровидения-2016", который прошел в мае в Швеции, победила украинская певица Джамала. Соответственно, Украина получила право на проведение конкурса в следующем году. Второе место заняла австралийская певица Деми Им, третье - россиянин Сергей Лазарев.



