Эмоциональные переживания могут вызывать "похмелье"

Эмоциональные переживания могут вызывать "похмелье", утверждают ученые. Это особое состояние мозга, которое сохраняется в течение некоторого времени после того, как произошло событие, вызвавшее эмоции.

Эмоциональное "похмелье" влияет на память и внимание к деталям при будущих переживаниях. К такому выводу пришли сотрудники Нью-Йоркского университета, сообщает meddaily.ru.

Давно известно, что эмоциональные переживания запоминаются лучше, чем нейтральные. Как оказалось, нейтральные переживания, следующие за эмоциональными, тоже запоминаются хорошо.



В ходе эксперимента добровольцам из первой группы показывали изображения, вызывавшие эмоции, а через 10-30 минут - нейтральные изображения. Вторая группа сначала рассматривала нейтральные изображения, а потом - те, которые вызывали эмоции. Исследователи следили за активностью мозга участников, используя фМРТ, и за кожно-гальванической реакцией (КГР). Спустя 6 часов добровольцам предложили пройти тест на память.



Ученые обнаружили: добровольцы, которым изображения, вызывавшие эмоции, показывали перед нейтральными, запомнили больше нейтральных изображений по сравнению с другой группой. Сканирование показало, что эмоциональное "похмелье" (состояние мозга, связанное с эмоциональными переживаниями, которое сохранялось в течение 20-30 минут) влияло на обработку и запоминание нейтральных стимулов.