Марк Гэтисс рассказал о новом сезоне и своем видении финала "Шерлока"

Продюсер и исполнитель роли брата гениального сыщика Марк Гэтисс рассказал о новом сезоне "Шерлока", который стартует 1 января, и своем видении финала популярного сериала.

Прежде всего динамики шоу добавит крошечный Ватсон, который будет представлен публике в первой серии четвертого сезона. "Это не значит, что "Шерлок" теперь рассказывает о двух мужчинах, женщине и ребенке. Но мы повеселимся", - уточнил Гэтисс в интервью TV Line.

Предполагается, что источником веселья станет Шерлок Холмс, который с помощью своего аналитического ума попытается разобраться в иррациональных действиях младенца.

Ответственными на нуар в новых сериях назначены обладатель "Эмми" Тоби Джонс в роли Калвертона Смита и непреходящая Немезида Шерлока - Мориарти в исполнении Эндрю Скотта. "Он мертв. Мы говорили об этом много раз. Никто не верит, но он мертв", - прояснил судьбу злодея-консультанта Марк Гэтисс, добавив, что тот вернется в игру с помощью видео, передает newsru.com.

Гэтисс не дал прямого ответа на вопрос о том, будет ли нынешний сезон сериала последним. "Мы, честно говоря, не знаем. Мы очень довольны этими тремя эпизодами. И хотели бы продолжить. Просто было по-настоящему трудно совместить графики каждого. Это был настоящий кошмар - распланировать съемки этого сезона. Никто не собирается уходить, несмотря на то, что успех "Доктора Стрэнджа" еще долго не даст Бенедикту передышки", - рассказал продюсер.

Марк Гэтисс добавил, что с самого начала он и другие создатели "Шерлока" думали о том, как было бы здорово завершить проект, когда Бенедикт Камбербэтч и исполнитель роли Джона Ватсона Мартин Фримен достигнут возраста Бэзила Рэтбоуна и Найджела Брюса. Эти актеры играли главных героев в британском сериале "Приключения Шерлока Холмса" 1930-1940-х годов. Рэтбоун в последний раз примерил образ детектива, когда ему было 54 года. Камбербэтчу в настоящее время 40 лет.

Первая серия сериала с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом (доктор Ватсон) в главных ролях вышла на канале BBC в 2010 году. Авторы сериала - Марк Гэтисс и Стивен Моффат. В 2011 году проект получил телевизионную премию BAFTA в категории "Лучший драматический сериал".



