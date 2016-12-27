Продюсер и исполнитель роли брата гениального сыщика Марк Гэтисс рассказал о новом сезоне "Шерлока", который стартует 1 января, и своем видении финала популярного сериала.
Прежде всего динамики шоу добавит крошечный Ватсон, который будет представлен публике в первой серии четвертого сезона. "Это не значит, что "Шерлок" теперь рассказывает о двух мужчинах, женщине и ребенке. Но мы повеселимся", - уточнил Гэтисс в интервью TV Line.
Предполагается, что источником веселья станет Шерлок Холмс, который с помощью своего аналитического ума попытается разобраться в иррациональных действиях младенца.
Ответственными на нуар в новых сериях назначены обладатель "Эмми" Тоби Джонс в роли Калвертона Смита и непреходящая Немезида Шерлока - Мориарти в исполнении Эндрю Скотта. "Он мертв. Мы говорили об этом много раз. Никто не верит, но он мертв", - прояснил судьбу злодея-консультанта Марк Гэтисс, добавив, что тот вернется в игру с помощью видео, передает newsru.com.
Гэтисс не дал прямого ответа на вопрос о том, будет ли нынешний сезон сериала последним. "Мы, честно говоря, не знаем. Мы очень довольны этими тремя эпизодами. И хотели бы продолжить. Просто было по-настоящему трудно совместить графики каждого. Это был настоящий кошмар - распланировать съемки этого сезона. Никто не собирается уходить, несмотря на то, что успех "Доктора Стрэнджа" еще долго не даст Бенедикту передышки", - рассказал продюсер.
Марк Гэтисс добавил, что с самого начала он и другие создатели "Шерлока" думали о том, как было бы здорово завершить проект, когда Бенедикт Камбербэтч и исполнитель роли Джона Ватсона Мартин Фримен достигнут возраста Бэзила Рэтбоуна и Найджела Брюса. Эти актеры играли главных героев в британском сериале "Приключения Шерлока Холмса" 1930-1940-х годов. Рэтбоун в последний раз примерил образ детектива, когда ему было 54 года. Камбербэтчу в настоящее время 40 лет.
Первая серия сериала с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фрименом (доктор Ватсон) в главных ролях вышла на канале BBC в 2010 году. Авторы сериала - Марк Гэтисс и Стивен Моффат. В 2011 году проект получил телевизионную премию BAFTA в категории "Лучший драматический сериал".
Комментарии
- Предварительное бронирование билетов на "Евровидение-2017" начнется в январе
- Российскому рэперу запретили въезд на Украину
- "Одесские гопники" избили киевского певца и забрали у него iPhone
- Хакеры сообщили о смерти Бритни Спирс
- На съемках программы на Первом канале медведица набросилась на девушку
- Последнее Рождество: ушел из жизни певец Джордж Майкл
- Скончался актер Владимир Зельдин
- В Подмосковье ограблен дом Александра Домогарова
- Мать подруги Джима Керри подала на него в суд из-за смерти дочери
- СМИ: госпитализирован Валдис Пельш
- Марк Гэтисс рассказал о новом сезоне и своем видении финала "Шерлока"
- Житель Карелии забил кочергой гостя, задремавшего во время вечеринки
- Эмоциональные переживания могут вызывать "похмелье"
- Предварительное бронирование билетов на "Евровидение-2017" начнется в январе
- Мальчик из Украины поджег себя ради популярности в сети
- В Уганде затонуло судно с футбольной командой и болельщиками
- Новогодние праздники могут стать причиной инфаркта
- Живая энергия: ученые создали батарейку из бумаги и бактерий
- Найден основной "черный ящик" упавшего в Черное море Ту-154
- Министр обороны отправлен в отставку
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Отложите решение любых финансовых проблем, не подписывайте никаких документов. Вероятны бытовые хлопоты.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Повысится Ваша деловая активность.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Вероятна новая романтическая связь.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает отказ высокопоставленных лиц поддержать Вас. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Неудачный день для секса. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Уделите больше внимания детям.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня возможны перемены. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул