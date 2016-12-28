"Командир, мы падаем!". Расшифрован речевой самописец самолета Ту-154

Расшифровка речевого самописца упавшего в Черное море пассажирского самолета Ту-154 прояснила обстановку в кабине пилотов в момент перед самым падением авиалайнера.

Один из пилотов воскликнул о неисправности закрылков самолета. Затем послышался сигнал о сближении с землей и после — крик: "Командир, мы падаем!"

Как уточняется, нельзя установить причины авиакатастрофы только по фразам экипажа, так как в разговоре может быть отражено субъективное восприятие ситуации и ошибочная оценка неисправностей. Но в аудиозаписи слышны звуки автоматической речевой сигнализации, подтверждающие слова пилотов, передает Вести.ру.

Специалисты пояснили, что на малых скоростях положение закрылков влияет на подъемную силу крыла. Но пока рано называть причины катастрофы. Возможно, найденный на месте трагедии параметрический самописец, который пока не доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны, позволит сделать более точные заключения о подробностях крушения.

Пассажирский самолет Ту-154 Министерства обороны Российской Федерации упал в море недалеко от Сочи утром 25 декабря. На борту лайнера находились восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди них — 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять сотрудников российских телеканалов, а также руководитель благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза