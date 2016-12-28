Жители Молдовы ощутили новое землетрясение: его магнитуда 5,2

Землетрясение в Румынии вновь ощутили жители Молдовы. Очаг подземных толчков находился на территории жудеца Брашов в сейсмической зоне Вранча.

2:23 В Румынии подземные толчки лучше всего почувствовали на востоке страны. Очевидцы рассказывают о землетрясении из Сучавы, Констанцы, Галаца.

2:03 В Институте геологии и сейсмологии Академии наук Молдовы сообщили, что в Кишиневе интенсивность землетрясения была около 4 баллов.

1:55 Несколько подземных толчков ощутили и жители Одесской области, пишет dumskaya.net.

1:51 Сейсмологи пересмотрели данные о землетрясении. Магнитуду уменьшили до 5,2, глубина залегания гипоцентра - 97,5 км.

1:48 Подземные толчки докатились и до Бухареста.

1:28 По информации румынского Национального института физики Земли, магнитуда землетрясения составила 5,4. Подземные толчки произошли около 1:22. Их очаг располагался на глубине около 88 км. Близко к эпицентру оказались населенные пункты Нережу, Брашов, Фокшань.

Самое сильное землетрясение, которое в этом году почувствовали и жители Молдовы, произошло 26 сентября. Его магнитуда составила 5.3.