СМИ: в Trump Tower в Нью-Йорке проведена эвакуация

Люди эвакуированы во вторник из небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке, где расположена штаб-квартира бизнес-империи избранного президента США Дональда Трампа. Его в здании не было, сообщил телеканал BNO News.

"Пока нет данных о причине эвакуации. Избранного президента в здании не было", - уточнил телеканал.

Тревога оказалась ложной, передает ТАСС. Причиной стало обнаружение подозрительной сумки, оставленной без присмотра у входа в магазин спортивной одежды Nike в этом же здании. В сумке ничего опасного не было обнаружено, сообщило Управление полиции мегаполиса.

"Отряд саперов Управления полиции Нью-Йорка изучил подозрительный объект в Trump Tower. Это оказалась оставленная без присмотра безобидная сумка", - уточнил представитель органов правопорядка Стивен Дэвис.

По данным очевидцев, в сумке лежали детские игрушки.

До инаугурации 20 января Trump Tower остается постоянной резиденцией республиканца. В здании несут круглосуточную охрану сотрудники Секретной службы США. По периметру дежурят отряды полиции.