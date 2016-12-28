15-летняя москвичка пролетела 7 этажей по мусоропроводу и выжила

Спасатели извлекли упавшую в мусоропровод 15-летнюю девушку, жившую в многоэтажном доме на северо-западе Москвы.

Как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах столицы, девушка упала в мусоропровод с седьмого этажа, рассказал. По его словам, пострадавшую госпитализировали в седьмую городскую клиническую больницу с переломом ноги.

15-летняя девушка упала в мусоропровод в девятиэтажном доме на улице Фомичевой в Москве. Прибывшие на место ЧП спасатели достали девушку и передали ее бригаде "Скорой помощи".