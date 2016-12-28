ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

Сегодня вы будете душой компании. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожны с начальником.

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