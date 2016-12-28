Полис медстрахования до конца марта можно купить со скидкой

Полис медицинского страхования на будущий год, который стоит 4056 леев, с 27 декабря по конец марта можно купить со скидкой.

Учредители индивидуальных предприятий, обладатели патентов, арендаторы, граждане без постоянного места работы могут приобрести его за полцены, а владельцы сельхозугодий - за 1014 леев.

Скидкой могут воспользоваться и граждане, которые находятся за границей больше 183 дней в году.

Купить полис медицинского страхования со скидкой можно до конца марта во всех почтовых отделениях и территориальных агентствах НКМС. В 2017 году медицинская страховка будет стоить, как и в 2016.