"Генеральная уборка" : в Одессе "Правый сектор" выбросил принесенные к консульству РФ цветы

Руководитель одесской ячейки «Правого сектора» с соратниками накануне вечером выбросили в мусорный бак цветы и свечи, которые местные жители принесли к стенам генконсульства Российской Федерации в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154 Минобороны РФ.

Активисты назвали свою акцию "генеральной уборкой", сообщает dumskaya.net.

"Вчера группа молодых людей из "Правого сектора" пришли к Генконсульству РФ, собрали цветы, лампадки, принесенные людьми в память о погибших в авиакатастрофе Ту-154, и выбросили все в мусорный бак при попустительстве охраны Генконсульства", - сообщили ТАСС в Генконсульстве.

В учреждении отметили, что радикалы чувствовали себя безнаказанно, а Нацполиция Украины не отреагировала должным образом на их действия. "Ни со стороны Нацполиции, ни стороны Нацгвардии Украины каких-либо серьезных шагов для пресечения данного этот акта вандализма сделано не было", - заявили в дипломатическом представительстве РФ.=