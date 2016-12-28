В районе катастрофы Ту-154 поднят со дна второй "черный ящик"

На месте крушения самолета Ту-154 в Черном море обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец, сообщило министерство обороны России. Принадлежавший минобороны самолет в воскресенье упал в море через две минуты после вылета из Сочи на российскую базу Хмеймим в Сирии.

"Менее получаса назад обнаружен и поднят со дна второй бортовой самописец самолета Ту-154", - говорится в сообщении российского военного ведомства, которое цитирует ВВС.

Основной "черный ящик" разбившегося Ту-154 был обнаружен утром во вторник, его уже доставили для расшифровки в Москву.

Общее число найденных тел увеличилось до 15, добавили в минобороны.

"На сегодняшний день из-под воды извлечено 15 тел и 239 фрагментов тел погибших; 13 тел и 168 фрагментов уже доставлены в Москву в Бюро медицинской экспертизы для проведения опознания и генетической экспертизы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у 105 родственников погибших взяты пробы биологического материала, которые необходимы для проведения генетической экспертизы и опознания.

В Сочи работы по поиску фрагментов самолета и тел погибших продолжаются в круглосуточном режиме, несмотря на волнение на море.