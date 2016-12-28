Турция сообщила о совместном с Россией плане перемирия в Сирии

Турецкое государственное информагентство "Анадолу" сообщило о достигнутой между Турцией и Россией договоренности о плане перемирия в Сирии.

Как сообщает ВВС, согласно этому плану, предлагается с полуночи 29 декабря прекратить боевые действия на всей территории Сирии.

Договоренность о прекращении огня будет представлена на рассмотрение руководства Сирии и сирийских оппозиционных группировок.

В сообщении Анатолийского информационного агентства ("Анадолу") подчеркивается, что перемирие не распространяется на вооруженные отряды, признанные террористическими.

Помимо "Исламского государства" и ряда других экстремистских исламистских группировок, которые считаются террористическими и Россией, и Турцией, Анкара называет террористическими также отряды курдского ополчения.

По информации "Анадолу", если режим прекращения огня будет достигнут, стороны конфликта начнут в Астане переговоры о политическом урегулировании, а гарантами мирного процесса выступят Россия и Турция.