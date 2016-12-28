Отвечая на вопросы IPN, пресс-секретарь Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Лилиана Пушкашу сообщила, что в случае покупки искусственной ёлки, приобретать её лучше у авторизованного продавца. „Важно установить ёлку вдалеке от печки, радиатора или обогревателя. Также весьма важно оставить расстояние до занавесок и стен, оклеенных обоями”, - отметила Лилиана Пушкашу.



Под Рождественскую ель нельзя ставить горючие предметы или вещи. Рекомендуется украшать ёлку стеклянными, а не пластмассовыми игрушками, так как последние легко воспламеняются.



Гирлянды также следует приобретать в авторизованных магазинах. „Не используйте фонарики, которые вышли из строя, а затем были починены и замотаны изолентой, так как они могут вызвать короткое замыкание, способное привести к пожару”, - подчеркнула Лилиана Пушкашу.



На ёлку нельзя вешать свечки, а также украшения из бумаги или ваты, которые воспламеняются так же легко, как и пластмасса. Кроме того, ёлка должна быть очень надёжно закреплена, чтобы дети или домашние животные не смогли её опрокинуть.



Другие рекомендации касаются фейерверков, которые должны сопровождаться сертификатом происхождения и инструкцией на румынском языке. Запускать их должны только взрослые. „Особо подчёркиваем – фейерверки нужно запускать на большом расстоянии от жилых помещений и лесных участков, во избежание пожаров”, - отметила Лилиана Пушкашу.



Пожарные и спасатели рекомендуют населению прочищать печи. Огонь в печи не следует оставлять на ночь, особенно если люди собираются куда-то уйти. Горящие свечи и камины нельзя оставлять без присмотра.