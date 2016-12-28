Наркотики на 147 млн долларов: власти Филиппин задержали тонну метамфетаминов

Власти Филиппин сообщают об изъятии тонны метамфетаминов по итогам антинаркотических операций в декабре на общую сумму примерно в 147 млн долларов.

По данным министерства юстиции Филиппин, речь идет о крупнейшей изъятой партии в истории страны. Как сообщил глава филиппинского минюста Виталиано Агирре, в ходе серии спецопераций были также задержаны 10 человек.

По словам министра, в минувшую пятницу в пригороде Манилы было изъято 560 кг метамфетамина на общую сумму в 67 млн долларов, пишет ВВС.

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил курс на жесткую борьбу с наркоторговлей в стране, за что его критикуют многие правозащитники, а также власти США и ЕС.