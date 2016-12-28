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В сети создали календарь самых страшных событий 2016 года
// фото: Днепр Час
13:42, 28 Dec 2016
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Два британских дизайнера, работающих в Берлине, создали «календарь самых страшных событий» 2016 года (Badvent Calendar) в блоге Tumblr.

В календаре представлены 25 карточек, под каждой из которых содержится, по мнению составителей, список самых ужасных событий, произошедших за год. Кроме того, для календаря созданы 25 видеороликов, каждый из которых иллюстрирует происшествия, потрясшие общественность в 2016 году. Весь проект оформлен рождественскими украшениями, а в видео неудачные события разыгрывают елочные игрушки, передает Лента.ру.

В конце каждой страницы авторы предлагают хоть как-то улучшить мир, наполненный хаосом и бессмысленными смертями, и пожертвовать деньги организации EducAid Sierra Leone, которая занимается поддержкой бесплатных образовательных программ для жителей Сьерра-Леоне.

Среди самых ужасных событий — победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, Brexit, смерть музыкантов Леонарда Коэна и Принса, а также гибель мирных жителей в зоне военных конфликтов.

26 декабря Twitter наполнили сообщения с призывом спасти от «проклятия 2016 года» 90-летнего британского телеведущего Дэвида Аттенборо (David Attenborough). Жители Великобритании беспокоятся, что «плохой» год заберет у них кумира нескольких поколений, поэтому предлагают спрятать знаменитость до наступления 2017 года.




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