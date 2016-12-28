Два британских дизайнера, работающих в Берлине, создали «календарь самых страшных событий» 2016 года (Badvent Calendar) в блоге Tumblr.
В календаре представлены 25 карточек, под каждой из которых содержится, по мнению составителей, список самых ужасных событий, произошедших за год. Кроме того, для календаря созданы 25 видеороликов, каждый из которых иллюстрирует происшествия, потрясшие общественность в 2016 году. Весь проект оформлен рождественскими украшениями, а в видео неудачные события разыгрывают елочные игрушки, передает Лента.ру.
В конце каждой страницы авторы предлагают хоть как-то улучшить мир, наполненный хаосом и бессмысленными смертями, и пожертвовать деньги организации EducAid Sierra Leone, которая занимается поддержкой бесплатных образовательных программ для жителей Сьерра-Леоне.
Среди самых ужасных событий — победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, Brexit, смерть музыкантов Леонарда Коэна и Принса, а также гибель мирных жителей в зоне военных конфликтов.
26 декабря Twitter наполнили сообщения с призывом спасти от «проклятия 2016 года» 90-летнего британского телеведущего Дэвида Аттенборо (David Attenborough). Жители Великобритании беспокоятся, что «плохой» год заберет у них кумира нескольких поколений, поэтому предлагают спрятать знаменитость до наступления 2017 года.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с автомобилем.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вы будете душой компании. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожны с начальником.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Пришло время пожинать плоды.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему Вас чувству. Многие получат премии или гонорары. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Уделите больше внимания любимому человеку.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День в целом благоприятен. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул