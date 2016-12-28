Грабителей приговорили в общей сложности к 87 годам тюрьмы

Пять членов организованной преступной группы были приговорены в общей сложности к 87 годам тюрьмы за кражу в особо крупных размерах.

Как сообщает NOI.md, приговор огласил суд сектора Рышкановка, после того как прокуратура Кишинева доказала, что в январе-феврале подсудимые обокрали две валютные кассы и ломбард, забрав три сейфа, полных денег и золотых изделий.

В общей сложности ущерб потерпевшим сторонам превысил сумму в полтора миллиона леев. Ответчики действовали в ночное время, взламывая двери, и менее чем за 40 секунд они скрывались вместе с сейфами.



Грабителей задержали 10 февраля этого года, сразу же после третьей кражи. Ответчики в возрасте от 27 до 35 лет являются жителями районов Комрат и Чадыр-Лунга.



Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.