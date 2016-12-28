Две тонны свинины неизвестного происхождения едва не попали на центральный рынок столицы

Правоохранительные органы обнаружили в автомобиле, который двигался по ул. Тигина в столице две тонны свинины без документов о происхождении.

Со слов водителя, мясо перевозилось из района Анений Ной для продажи на Центральном рынке в столице, передает IPN со ссылкой на данные Национальной патрульной инспекции.



Мясо было изъято. Водитель рискует получить 3 тыс. леев штрафа, а товар, стоимость которого оценивается примерно в 200 тыс. леев, может быть конфискован.



Полиция призывает население приобретать продукты только в специально оборудованных и разрешенных помещениях, где есть гарантия, что эти продукты прошли ветеринарный контроль.

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