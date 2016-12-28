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Источник: сочетание человеческого и технического факторов привели к катастрофе Ту-154
// фото: kurer-sreda.ru
15:38, 28 Dec 2016
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Катастрофа Ту-154 Минобороны РФ под Сочи могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности, сообщил источник в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС.

"Предварительно, данные параметрического самописца свидетельствуют о некорректной работе механизма впуска-выпуска закрылков во время набора высоты. Одновременно есть основания предполагать, что летный экипаж в критической ситуации мог, не до конца оценив ситуацию, допустить ошибки в принятии решений, что в совокупности потенциально могло спровоцировать катастрофу", - сообщил источник для Интерфакс.

Он сообщил, что расшифровка поднятых на поверхность бортовых самописцев продолжается. "Первые официальные результаты расшифровки черных ящиков могут быть обнародованы в течение ближайших суток", - сказал источник.

Накануне источник "Интерфакса" сообщил, что специалисты центра ВВС Минобороны провели предварительный анализ записей одного из бортовых самописцев самолета, и он позволяет сделать вывод о том, что версия катастрофы, связанная с ошибкой пилотирования воздушного судна, является приоритетной.

Незадолго до этого другой источник агентства сообщил, что самолет, по предварительным данным, потерпел крушение из-за "сваливания" при недостаточной для взлета подъемной силе крыла. По его словам, закрылки Ту-154 сработали рассогласованно, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, и скорость не была достаточной для набора высоты. Причина, по которой закрылки могли сработать нештатно, пока не установлена.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром 24 декабря через несколько минут после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда "Справедливая помощь" Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Все находившиеся на его борту погибли.




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