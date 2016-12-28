Грант от Германии: 10 млн евро пойдут на продление водопровода до Кагула

Десять миллионов евро в виде гранта предоставит Молдове Германия. Средства пойдут на продление водопровода, который обеспечит водой жителей Кагульского района.

Об этом заявила посол Германии в Кишиневе Ульрике Кноц, подписавшая соглашение о сотрудничестве с министром иностранных дел Андреем Галбуром.



"Я очень рада, что мы подписываем новое соглашение о сотрудничестве. Мы хотим улучшить качество жизни населения Молдовы. Мы поддерживаем эту страну в реализации реформ, чтобы она стала ближе к ЕС. Это соглашение, как и вся наша помощь, направлена не в поддержку бюджета", - заявил посол Германии в Молдове Ульрике Кноц.



В Молдове уже три года внедряют три совместных проекта. Это модернизация местных публичных услуг, повышение качества и эффективности медицинских услуг, а также консультирование премьер-министра в области экономического развития. Их стоимость шесть миллионов евро.