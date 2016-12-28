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СМИ: задержаны трое подозреваемых в подготовке терактов во Франции
// фото: news-front.info
16:06, 28 Dec 2016
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Французская полиция задержала трех человек, подозреваемых в планировании террористических нападений. Об этом сообщило в среду агентство Reuters по данным, полученным из полицейских источников.

По его сведениям, первый из подозреваемых был задержан в минувший вторник в городе Кюньо, к западу от Тулузы (юго-запад страны).

"Он ранее бы уже известен полиции и подозревается в намерении совершить теракт 31 декабря", - указал источник. Еще два человека были задержаны во вторник в Тулузе. Один из них подозревается в планировании нападения на полицейских или на одно из отделений полиции города.

Как в самой Тулузе, так и в ближайших к ней городах проживает большое число мусульман, среди которых немало радикальных исламистов, отмечает ТАСС.

Именно в Тулузе в марте 2011 года экстремист Мохаммед Мерах совершил два нападения на военных и одно - на еврейскую школу. В результате действий преступника 7 человек погибли, еще пять были ранены. Сам Мерах был позже уничтожен спецподразделением полиции при штурме квартиры, в которой он скрывался.




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