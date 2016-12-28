На Земле есть несколько мест, где на протяжении десятилетий не прекращается пожар. Огонь имеет как природное, так и техногенное происхождение.
Вблизи Кемера в Турции находится "огненная гора Янарташ" (Yanartaş): на ее вершине на протяжении 2500 лет танцуют языки пламени. Легенда связывает это с историей о мифологической Химере, убитой на горе, а ученые объясняют огонь наличием метана и других газов, поднимающихся на поверхность, отмечает nat-geo.ru.
Еще один древний пожар, получивший название «Вечный», бушует в центре крупного нефтяного месторождения Баба-Гургур (Baba Gurgur) в Ираке, неподалеку от города Киркук. Как и в случае с «огненной горой», его причиной являются выбросы природного газа через расщелины в породах. Согласно официально подтвержденным данным, огонь здесь горит непрерывно как минимум 400 лет. Считается, что о Вечном пожаре упоминали Геродот и Плутарх; более того, многие верят, что именно в огонь Вечного пожара библейский царь Навуходоносор приказал бросить трех иудейских юношей за их отказ поклоняться идолу.
Первое документальное упоминание о Дымящихся холмах (Smoking Hills) на канадском мысе Батхерст относится к 1850-х годам: пламя заметили участники арктической экспедиции капитана Джона Мак-Клура. Сначала исследователи решили, что достигли цели своего похода (в их задачу входил поиск пропавшей экспедиции Франклина). Однако вблизи выяснилось, что огонь был разведен не потерявшимися полярниками, а самой природой. Скала, состоящая из смеси сланца и пирита с углем и серой, выветривается, и минералы при этом воспламеняются.
А в Туркмении геологи случайно открыли «врата в ад»: именно так чаще всего называют кратер Дарваза (туркм. Derweze). В 1971 году специалисты нашли вблизи деревни Дарваза в Ербентском районе республики большое скопление природного газа, но в ходе изысканий буровая вышка вместе с оборудованием провалились в подземную каверну. Для того, чтобы вредные газы не вырывались наружу, их было решено поджечь. Геологи предполагали, что пожар через несколько дней потухнет, но ошиблись: с тех пор газ, выходящий из кратера, непрерывно горит и днем, и ночью.
Виновен человек и в пожаре, не прекращающемся в американском городе Сентрейлия (Centralia, штат Пенсильвания). Огонь ведет свою историю с 1962 года: городской совет нанял пятерых пожарных-добровольцев для очистки городской мусорной свалки, но никто из них не учел, что свалка находилась в заброшенном шурфе угольной шахты. В результате огонь распространился по всей системе шахт. Со временем люди начали жаловаться на ухудшение здоровья, спровоцированное выделением угарного газа. Подземный пожар так и не удалось потушить, и в результате жители покинули город. Там, где в середине прошлого века жила 1000 человек, теперь осталась лишь пара семей.
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На службе сегодня вам следует быть крайне осторожным и внимательным. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
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Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с автомобилем.
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СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День в целом благоприятен. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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Би-би-си, Сеул