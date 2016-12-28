Вечный огонь: 5 мест на Земле, где царит пламя

На Земле есть несколько мест, где на протяжении десятилетий не прекращается пожар. Огонь имеет как природное, так и техногенное происхождение.

Вблизи Кемера в Турции находится "огненная гора Янарташ" (Yanartaş): на ее вершине на протяжении 2500 лет танцуют языки пламени. Легенда связывает это с историей о мифологической Химере, убитой на горе, а ученые объясняют огонь наличием метана и других газов, поднимающихся на поверхность, отмечает nat-geo.ru.

Еще один древний пожар, получивший название «Вечный», бушует в центре крупного нефтяного месторождения Баба-Гургур (Baba Gurgur) в Ираке, неподалеку от города Киркук. Как и в случае с «огненной горой», его причиной являются выбросы природного газа через расщелины в породах. Согласно официально подтвержденным данным, огонь здесь горит непрерывно как минимум 400 лет. Считается, что о Вечном пожаре упоминали Геродот и Плутарх; более того, многие верят, что именно в огонь Вечного пожара библейский царь Навуходоносор приказал бросить трех иудейских юношей за их отказ поклоняться идолу.

Первое документальное упоминание о Дымящихся холмах (Smoking Hills) на канадском мысе Батхерст относится к 1850-х годам: пламя заметили участники арктической экспедиции капитана Джона Мак-Клура. Сначала исследователи решили, что достигли цели своего похода (в их задачу входил поиск пропавшей экспедиции Франклина). Однако вблизи выяснилось, что огонь был разведен не потерявшимися полярниками, а самой природой. Скала, состоящая из смеси сланца и пирита с углем и серой, выветривается, и минералы при этом воспламеняются.

А в Туркмении геологи случайно открыли «врата в ад»: именно так чаще всего называют кратер Дарваза (туркм. Derweze). В 1971 году специалисты нашли вблизи деревни Дарваза в Ербентском районе республики большое скопление природного газа, но в ходе изысканий буровая вышка вместе с оборудованием провалились в подземную каверну. Для того, чтобы вредные газы не вырывались наружу, их было решено поджечь. Геологи предполагали, что пожар через несколько дней потухнет, но ошиблись: с тех пор газ, выходящий из кратера, непрерывно горит и днем, и ночью.

Виновен человек и в пожаре, не прекращающемся в американском городе Сентрейлия (Centralia, штат Пенсильвания). Огонь ведет свою историю с 1962 года: городской совет нанял пятерых пожарных-добровольцев для очистки городской мусорной свалки, но никто из них не учел, что свалка находилась в заброшенном шурфе угольной шахты. В результате огонь распространился по всей системе шахт. Со временем люди начали жаловаться на ухудшение здоровья, спровоцированное выделением угарного газа. Подземный пожар так и не удалось потушить, и в результате жители покинули город. Там, где в середине прошлого века жила 1000 человек, теперь осталась лишь пара семей.