Вакансия мечты: директор по отдыху

Туристический онлайн-сервис OneTwoTrip ищет директора по отдыху, который будет своим примером показывать, как правильно отдыхать, делиться опытом путешествий, лайфхаками и советами.

По словам Марины Малашенко, руководителя отдела кадров OneTwoTrip, компании нужен эксперт, способный показать, как отдыхать и путешествовать «качественно и со вкусом».

В требованиях к кандидату — коммуникабельность, активность в социальных сетях, наличие загранпаспорта и знание английского языка. Обязанности: путешествовать по заданиям OneTwoTrip, предлагать свои маршруты, устраивать флешмобы и конкурсы с раздачей промокодов и других призов от OneTwoTrip и компаний-партнеров. Все впечатления нужно описывать в социальных сетях и в блоге, передает nat-geo.ru.

С выбранным кандидатом OneTwoTrip заключит годовой контракт, который включает зарплату, ежемесячный бюджет на путешествия, а также 30 дней обязательного оплачиваемого отпуска в офисах OneTwoTrip и компаний-партнеров.

Последний день подачи заявки — 28 февраля 2017 года. Компания обещает назвать имя своего нового сотрудника 14 марта 2017 года.