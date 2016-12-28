В Афганистане обезглавили отправившуюся за покупками без мужа женщину

В афганской провинции Сар-э-пул, находящейся под контролем боевиков движения «Талибан», группа вооруженных людей обезглавила жительницу деревни Латти, отправившуюся за покупками без мужа.

По словам официального губернатора провинции, муж 30-летней женщины в настоящее время находится в Иране. Местные представители талибов отрицают причастность своих боевиков к убийству.

Талибы запрещают женщинам покидать дом без сопровождения мужчин. Помимо этого, им запрещено работать и учиться, отмечает Лента.ру.

В настоящее время талибы контролируют отдельные районы Афганистана.