С юридической точки зрения человек становится взрослым, когда ему исполняется 18 лет. Однако в научном понимании достижение «взрослого» состояния является неразрешимой загадкой.
Неврологи не знают, когда заканчивается «подростковый возраст» и начинается «взрослая жизнь» головного мозга - он постоянно преображается, передает moya-planeta.ru.
«Нет никаких тестов, результаты которых позволили бы неврологу сказать: "Ага! Этот мозг полностью развит!" Однако с уверенностью можно сказать, что любые исследования подтверждают факт непрерывного развития мозга как до 18 лет, так и после», - пишет в журнале Neuron Лия Сомервиль, доцент кафедры психологии Гарвардского университета.
Политики и социологи давно установили правила, согласно которым ребенок является ребенком, подросток - подростком, а взрослый - взрослым. На этом фоне нейробиологи часто начинают сложные дискуссии, поэтому Сомервиль попыталась поднять этот вопрос в научной статье.
Она пояснила, что мозг созревает неравномерно и не существует точных способов измерения его зрелости, поэтому нет и установленного возраста, в котором сигналы между нейронами говорят о том, что мозг принадлежит взрослому человеку. Мозг состоит из серого и белого вещества. Первые десять лет серое вещество активно растет, создавая прочные нейронные связи. Человек растет вместе с ним, познавая мир и получая новый опыт. Однако, когда тело начинает готовиться к половой зрелости, активируется рост белого вещества, отвечающего за обмен информацией. В дальнейшем на каждый потерянный процент серого вещества приходится процент приобретенного белого вещества. Объем мозга, таким образом, не меняется.
«До 20 лет мозг сильно меняется, но его бурное развитие затихает на третьем десятке лет жизни. Мы все еще учимся. Когда-то мы представляли себе, что подросток становится взрослым в 18 лет, но теперь мы не можем точно сказать, когда это происходит... В 25, в 28, 30 или 32? Мы не знаем», - говорит доктор Джесс Шаткин из Центра детской и подростковой психиатрии в медцентре Langone в Нью-Йорке. По ее словам, процесс созревания мозга у женщин начинается раньше, чем у мужчин.
В целом нейробиологи согласны друг с другом в том, что не существует возраста, в котором мозг окончательно формируется и достигает «зрелости». Похоже, взрослая жизнь определяется способностью брать на себя ответственность и принимать самостоятельные решения. Но с точки зрения нашего мозга мы всегда остаемся подростками.
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