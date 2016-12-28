МИД России: посольство в Дамаске подверглось двойному минометному обстрелу

Российское посольство в Дамаске 28 декабря подверглось минометному обстрелу. Первая атака была произведена в 13:00 по московскому времени, вторая спустя девять минут. Как сообщается на сайте МИД РФ, здание дипломатической миссии было атаковано террористами.

Одна мина упала во внутреннем дворе посольства и не разорвалась. Вторая - в непосредственной близости от дипломатической миссии. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы, передает newsru.com.

"Рассматриваем эту очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии, как подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием "живого щита", - говорится на сайте МИД РФ в связи с нападением.

"Вынуждены констатировать сохранение реальной угрозы посольству России и его сотрудникам со стороны тергруппировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска. Это подтверждает настоятельную необходимость скорейшей ликвидации подобных террористических очагов", - отметили в МИДе.