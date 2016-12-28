В ходе обычной проверки авто были обнаружены сигареты на полмиллиона леев

В Хынчештском районе сотрудники Нацинспектората патрулирования остановили автомобиль, в котором затем были найдены сигареты на сумму в почти полмиллиона леев.

Как сообщает noi.md, автомобиль был остановлен на местной трассе Негря-Лэпушна. В результате проведенной проверки правоохранители обнаружили 5 600 пачек сигарет, на сумму 400 тысяч леев. Сигареты транспортировались незаконно, за рулем машины находится 27-летний водитель.

Товар был конфискован, а шофер задержан и препровожден в хынчештский инспекторат полиции. Если задержанный будет признан виновным в приобретении, хранении, транспортировке в целях продажи и незаконном сбыте сигарет, ему грозит штраф в размере до трех тысяч леев.