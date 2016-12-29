Столичный предприниматель нанес ущерб государству почти в 500 тысяч леев

Ущерб почти в полмиллиона леев нанёс государству столичный бизнесмен, который продолжил работать, хотя лицензию на предпринимательскую деятельность у него отозвали еще в феврале. Он владелец - 14 прилавков, где незаконно продавались овощи и цитрусовые.

При обысках полиция обнаружила у него неучтенные деньги. Выяснилось, что предприниматель подделывал бухгалтерские документы. Также у него конфисковали товар без документов о происхождении на сто тысяч леев. Открыто уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов. Следователи выясняют, кто еще был причастен к мошеннической схеме. Виновным грозит штраф или до шести лет тюрьмы.

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