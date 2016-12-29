Пьяный водитель снес забор чужого дома в коммуне Бачой

В коммуне Бачой минувшей ночью автомобиль врезался в забор чужого дома. За рулем был пьяный 40-летний мужчина, житель этого же села. В результате аварии никто не пострадал.

Когда авто протаранило забор, владельцы дома спали: "Мне позвонила соседка и сказала, что кто-то заехал к нам во двор. Мы спали. У нас, когда проезжают грузовики, дом так трясется, что я и внимания не обратила".

Хозяин дома тут же отправился на поиски виновного.

"Когда я вышел на улицу, он уже был далеко. Я его догнал, а он накинулся с кулаками. Я хотел мирно вопрос решить, а он начал драться, и я вызвал полицию".

Подозреваемый свою вину отрицает и говорит, что за рулем автомобиля не был.

"Я - пассажир. Еще есть вопросы? Вы меня хотите обвинить в том, чего не было".

По данным алкотестера,количество алкоголя в выдыхаемом воздухе в пять раз превысило норму. Водителя отвезли в наркодиспансер для проведения анализов. Если его признают виновным, на его имя заведут уголовное дело.