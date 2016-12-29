Останки жертв катастрофы Ту-154 выбросило на берег в Адлере

Останки жертв катастрофы Ту-154 обнаружены в районе береговой черты в Адлере. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«В ходе патрулирования береговой линии обнаружены несколько фрагментов тел погибших», — отметил собеседник агентства. По его словам, на месте работают сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС и следователи.

По информации источника, все обнаруженные обломки самолета (их более 1,8 тысячи) подняты из воды. Также найдены 19 тел и 239 фрагментов тел погибших, передает Лента.ру.

Как сообщил ТАСС начальник Службы безопасности полетов авиации ВС России Сергей Байнетов, следов пожара или взрыва на телах жертв и обломках Ту-154 не обнаружено. Он добавил, что комиссия по расследованию рассчитывает найти причину катастрофы в течение месяца, выкладка фрагментов уже началась.

Байнетов подчеркнул, что рассматривается около семи версий произошедшего, приоритетной нет. «В начале работы было более пятнадцати версий. Количество версий сузилось после анализа бортовых накопителей. Осталось где-то вполовину меньше», — сказал он.

Направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 Минобороны России упал в акватории Черного моря вскоре после вылета из аэропорта Сочи 25 декабря (здесь борт, следовавший из подмосковного Чкаловского, приземлился для дозаправки). В результате погибли 92 человека, в частности артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза).