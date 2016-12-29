Американский суд разрешил полицейским стрелять в собак

Американский федеральный суд в городе Гранд-Рапидс (штат Мичиган) оправдал полицейских, застреливших двух собак при обыске в одном из местных домов.

Такое решение было принято в ходе рассмотрения иска, поданного местными жителями Марком и Шерил Браун. В 2013 году двое полицейских, получив ордер на обыск, пришли к ним домой и застрелили двух питбулей. По словам одного из стражей порядка, он открыл огонь после того, как пес бросился на него. Когда животное убежало в подвал, патрульный проследовал за ним и застрелил его. Его напарник в это же время убил второго пса, когда тот начал лаять.

«Сегодня мы устанавливаем: если собака представляет угрозу безопасности полицейского, в то время как он исполняет ордер на обыск жилища, в котором могли изготовляться наркотики, то использование силы вполне оправдано с точки зрения Четвертой поправки к Конституции», — пояснил судья Эрик Клэй в своем решении. Он отметил, что истцы не предоставили доказательств того, что их собаки не лаяли и не бросались на патрульных.

Из-за особенностей правовой системы США решение суда в Мичигане станет прецедентом, на который в схожих обстоятельствах смогут ссылаться полицейские и в других подобных случаях, передает Лента.ру.