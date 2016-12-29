На борту упавшего в Черное море Ту-154 не было взрыва

На борту принадлежавшего минобороны России самолета Ту-154, упавшего в Черное море через две минуты после вылета из Сочи на базу Хмеймим в Сирии, не было взрыва. По словам представителей российского военного ведомства, это показала предварительная расшифровка "черных ящиков".

При этом версия теракта окончательно не исключается, хотя и не рассматривается в качестве основной, передает ВВС.

"После предварительных расшифровок первого накопителя мы сделали вывод о том, что теракта, во всяком случае взрыва, на борту не было", - сказал на пресс-конференции в Москве начальник службы безопасности полетов авиации вооруженных сил Сергей Байнетов.

Официальная версия причин катастрофы Ту-154 будет объявлены после расшифровки двух поднятых со дна Черного моря бортовых самописцев, сказал на той же пресс-конференции министр транспорта России Максим Соколов.

"Очевидно, что была нештатная работа техники. Чем это было вызвано - представит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия", - ответил министр на вопрос о возможных причинах катастрофы.

"Окончательные выводы о причинах этой трагедии будут сделаны после полной расшифровки основного параметрического накопителя информации и речевого", - объявил Соколов, добавив, что на этот анализ уйдет около 30 дней.